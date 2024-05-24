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        Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de başladı

        Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla Kırşehir'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:21
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        Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de başladı
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        Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla Kırşehir'de başladı.

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya, İstanbul, Edirne, Yalova, Erzurum, Bolu, Diyarbakır, Ordu, Bursa, Sakarya, Ankara, Kayseri, Konya, Batman, Bingöl, Çorum, Zonguldak, Kırıkkale, Manisa, Muğla, Aydın, Gaziantep, Adana, Trabzon, Samsun, Giresun, Adıyaman, Eskişehir, Tekirdağ ve Kırşehir'in yanı sıra KKTC'den sporcular katıldı.

        Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon için açılış töreni düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir'de masa tenisi branşını geliştirmenin ve yaygınlaştırmanın sevincini yaşadıklarını, şampiyonanın görsel bir şölene dönüştüğünü söyledi.

        Tüm sporcuların centilmence mücadele etmelerini, sporun ruhuna yakışan müsabakaların olmasını temenni eden Şahin, "Okul sporları, sporun temelini oluşturmaktadır. Bugün de görülmektedir ki 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörümüz burada. Çocukların sporla gelişimlerinden sonra kültürel gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu kapsamda Kırşehir'e gelmişken, Anadolu'nun maya şehri Kırşehir'de çocuklarımızın Ahi Evran Külliyesi, Ahilik Müzesi, Cacabey Medresesi, Neşet Ertaş Müzesi'ni görmelerini tavsiye ediyoruz. Çocuklarımız evlerine kültürel anlamda da dolu olarak döneceklerdir." diye konuştu.

        Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 26 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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