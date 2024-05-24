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        Kırşehir'de "Mobil Göç Noktası" uygulaması başlatıldı

        Kırşehir'de "Mobil Göç Noktası" uygulaması başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:07
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        Kırşehir'de "Mobil Göç Noktası" uygulaması başlatıldı
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        Kırşehir'de "Mobil Göç Noktası" uygulaması başlatıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının temel hedeflerinden birinin de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele olduğu belirtildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda düzensiz göçle mücadele, ülkede bulunan turistleri ve yasal kalışı bulunan yabancıları tedirgin etmeden, insani değerlere uygun olarak yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Mobil Göç Noktası" uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

        19 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'da hizmete alınan "Mobil Göç Noktası"nın, 23 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Kırşehir'de de faaliyete geçtiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Güvenlik birimlerimiz tarafından kimlik kontrolleri yapılan yabancılardan kimliğini ibraz edemeyenler 'Mobil Göç Noktası' araçlarına davet edilerek hem parmak izi sorgulaması yapılmakta hem de 'GöçNet' veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanmaktadır. Böylece düzensiz göçmen olup olmadığının tespiti hızlıca yapılmakta ve düzensiz göçmen olduğu tespit edilenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmektedir. Kırşehir Valiliği olarak ilimizde bulunan yabancıların kanunlara uygun şekilde hareket etmelerine yönelik çalışmalarımız ve düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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