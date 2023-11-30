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        Kırşehir'de kendini silahla yaralayan şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundu

        Kırşehir'de kendini silahla yaraladığı iddiasıyla hastaneye başvuran şüphelinin evinde 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:31
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        Kırşehir'de kendini silahla yaralayan şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundu
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        Kırşehir'de kendini silahla yaraladığı iddiasıyla hastaneye başvuran şüphelinin evinde 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.Ç, silahla oynarken kazara kendini vurarak yaraladığını söyledi.

        Tedavi edilen A.Ç'nin, kendini yaraladığı silahla ilgili çelişkili bilgiler vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişinin evinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 fişek, ruhsatsız av tüfeği, başkası adına ruhsatlı av tüfeği ile kurusıkı tabanca buldu.

        Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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