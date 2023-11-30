Kırşehir'de kendini silahla yaralayan şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundu
Kırşehir'de kendini silahla yaraladığı iddiasıyla hastaneye başvuran şüphelinin evinde 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
Kırşehir'de kendini silahla yaraladığı iddiasıyla hastaneye başvuran şüphelinin evinde 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.Ç, silahla oynarken kazara kendini vurarak yaraladığını söyledi.
Tedavi edilen A.Ç'nin, kendini yaraladığı silahla ilgili çelişkili bilgiler vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişinin evinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 fişek, ruhsatsız av tüfeği, başkası adına ruhsatlı av tüfeği ile kurusıkı tabanca buldu.
Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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