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        Kırşehir'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

        Kırşehir'e gelen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda öğrenci ve fabrika çalışanlarına bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:05
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        Kırşehir'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
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        Kırşehir'e gelen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda öğrenci ve fabrika çalışanlarına bilgi verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, kentteki bir lastik fabrikası işçilerine, "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

        Ekipler, ardından Borsa İstanbul Zernişan Vakkas İlkokulu'nda öğrencilere yaya geçidi, trafik levha ve işaretleri ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Etkinliklere, Trafik Daire Başkanı Jandarma Albay Özgür Ecevit Taşçı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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