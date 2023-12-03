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        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

        Kırşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:30
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        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
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        Kırşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde program düzenlendi.

        Engellilerin hazırlayıp sunduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Engellilerin halk oyunları gösterisi ve çeşitli türküleri seslendirdiği programa, Vali Yardımcısı Alper Balcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan da katıldı.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da kent merkezinde bir kafeteryada engelli bireyler ve aileleriyle buluştu.

        Burada konuşan Ünsal, Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama ve her alanda engelli vatandaşlarla birlikte olmayı sürdüreceklerini ifade ederek, engellilerin gününü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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