Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Fidanlar bozkırın topraklarına erozyonla mücadele için dikiliyor

        SERKAN GÜNER - Bozkır topraklarında erozyonla mücadelenin yanı sıra orman varlığının artırılması amacıyla Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünün fidan dikim çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fidanlar bozkırın topraklarına erozyonla mücadele için dikiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERKAN GÜNER - Bozkır topraklarında erozyonla mücadelenin yanı sıra orman varlığının artırılması amacıyla Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünün fidan dikim çalışmaları sürüyor.

        Kırşehir genelinde son 20 yılda oluşturulan ağaçlandırma alanlarıyla kentin yüzde 3 olan orman varlığı yüzde 7'leri geçti.

        Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, AA muhabirine, 2023 yılı programlarında bulunan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon sahalarında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Toprağın "tav" olduğu zamanlarda fidan dikim çalışmaları yaptıklarını anlatan Çimen, 2023 yılı için Kırşehir'in plakası 40'ın 10 bin katı 400 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

        Çimen, "Kırşehir genelinde bu yıl ağaçlandırma, erozyon kontrol ve rehabilitasyon sahalarında 200 bini aşkın fidan dikildi. Yıl sonu itibarıyla hedeflediğimiz 400 bine ulaşacağız. Öğrenciler, şehit ve gazi yakınları, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla fidan diktik. Yöreye uygun sedir, karaçam, kuşburnu, ahlat, mahlep, alıç, gladiçya, mavi servi gibi türleri toprakla buluşturarak sezonu tamamlayacağız." diye konuşu.

        Erozyon oluşumunun yaşandığı alanlarda ağaçlandırma yaptıklarını dile getiren Çimen, bu sayede toprağın korunduğunu, birçok bölgenin yeşile büründüğünü, hava kalitesinin arttığını ve doğal güzelliğin yanı sıra canlı popülasyonuna da destek sağlandığını vurguladı.

        - Badem ve palamutla erozyonla mücadele edilecek

        Çimen, erozyon sahalarında badem ve palamut tohumları ektiklerini aktararak, şöyle devam etti:

        "Kırşehir'de erozyona maruz olan sahalarda uygulama projeleri yapıyoruz. Bu proje kapsamında Boztepe ilçesi ve Özbağ beldesi sınırlarındaki dağlık alanda fidan dikimi yaparak toprağın aşınıp taşınmasını engellemiş olacağız. Bu saha 173 hektar büyüklüğünde bir bölge. Burada yıl sonu itibarıyla 80 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu fidanları diktikten sonra 3 yıl bu sahanın ot alma, çapa, dikenli tel kontrolü, yolların düzenlenmesi gibi bakım çalışmalarını yapıp projenin yüzde 100 başarılı olması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

        Çimen, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü başta olmak üzere, halkın ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmalarına ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

        Kırşehir'in daha yeşil olması adına herkesin duyarlı davrandığını anlatan Çimen, "Yaptığımız çağrılara insanlarımız kulak veriyor. Önemli günleri fırsat bilerek vatandaşlarımıza bedelsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. Yine Cacabey Meydanı gibi toplumun kabalık olduğu yerlerde fidan dağıtıyoruz. Ayrıca vatandaştan gelen özel fidan isteklerini de elimizden geldiğince geri çevirmemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Çimen, ağaçlandırma çalışmalarıyla bazı bölgelerde gezi, doğa yürüyüşü, bisiklet sürüşü gibi spor aktivitelerinin yapılabileceği alanlar oluştuğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        2011-2020 en sıcak 10 yıl olarak kayıtlara geçti
        2011-2020 en sıcak 10 yıl olarak kayıtlara geçti
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor

        Benzer Haberler

        KAEÜ'de "Gazze'de Doktor Olmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        KAEÜ'de "Gazze'de Doktor Olmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Bozlak ustası Muharrem Ertaş vefatının 39. yılında anıldı
        Bozlak ustası Muharrem Ertaş vefatının 39. yılında anıldı
        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
        Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
        Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Kaman Öğretmenevi inşaatı tamamlanacak
        Kaman Öğretmenevi inşaatı tamamlanacak