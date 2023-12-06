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        Kırşehir İl Özel İdaresince karla mücadele ekibi oluşturuldu

        Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, yaklaşan kış dönemine yönelik karla mücadele ekibi oluşturduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:21
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        Kırşehir İl Özel İdaresince karla mücadele ekibi oluşturuldu
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        Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, yaklaşan kış dönemine yönelik karla mücadele ekibi oluşturduklarını bildirdi.

        Avşar, yazılı açıklamasında, kış aylarında kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olduğu kent genelinde karla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi, köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için çalışma yaptıklarını belirtti.

        Merkez ve ilçelere bağlı 252 köyde mevcut 2 bin 528 kilometrelik yol ağında yoğunluk göstereceklerini aktaran Avşar, her türlü olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuz halinde olduklarını kaydetti.

        Karla mücadele ekiplerinin 37 iş makinesi ve 86 personelle görev yapacağını vurgulayan Avşar, kış mevsiminde vatandaşın olumsuz hava şartlarında sorun yaşamaması için 7/24 hizmet edeceklerini ifade etti.

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