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        Milletvekili Erkan ile İl Başkanı Ünsal'dan yeni yıl mesajı

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:31
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        Milletvekili Erkan ile İl Başkanı Ünsal'dan yeni yıl mesajı
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Erkan mesajında, 2023 senesinin hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl olduğunu, yaşanılan büyük deprem felaketi, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra özellikle Filistin'de devam eden insanlık dramının herkesi üzdüğünü ve içini acıttığını belirtti.

        2023'ün son günlerinde kahraman askerlerin şehadetiyle büyük üzüntü yaşadıklarını, sınır içerisinde ve ötesinde terör unsurları ile girilen mücadelenin haklılığının bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Erkan, "Hizmet seferberliğine ara vermeden devam etmek ve Büyük Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşmak için 2024 yılında da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemiz ve milletimiz için her sahada daha çok çalışacağız. Milletimizin yeni yılını içtenlikle tebrik eder, sağlık ve mutlulukla dolu geçecek bir sene dilerim." ifadelerini kullandı.

        Ünsal ise 2023 yılında milletin gösterdiği dayanışma ve güçlü irade sayesinde deprem gibi felaketler karşısında kararlılıkla ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda huzur ve kardeşliğin hüküm sürdüğü tüm alanlarda başarıları daha ileriye taşınacağı bir geleceğin hedeflendiğini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Vatan topraklarını müdafaa ederken şehadete yürüyen kahramanlarımız başta olmak üzere salgın, doğal afet ve çeşitli sebeplerle vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 2024 yılında, insanlık dışı manzaraların yaşandığı Filistin başta olmak üzere tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun egemen olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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