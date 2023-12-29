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        Kırşehir'de gönüllü kadın kursiyerler Gazze'deki çocuklar için eşofman ve pijama üretiyor

        Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin kadın kursiyerleri, Gazze'deki çocuklar için eşofman, pijama ve maske dikiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:06
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        Kırşehir'de gönüllü kadın kursiyerler Gazze'deki çocuklar için eşofman ve pijama üretiyor
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        Kırşehir’in Akpınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin kadın kursiyerleri, Gazze'deki çocuklar için eşofman, pijama ve maske dikiyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde gönüllü kursiyerler, Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren çocuklar için dikiş makinelerinin başına geçti.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kantar, gazetecilere, Gazze’deki çocuklar için gönüllü kursiyerlerle üretim ve paketlemeleri kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

        Kantar, "Bir haftada 120 çocuk eşofman takımı diktik, 1000 maskemizi de ürettik, çalışmamız devam ediyor.” diye konuştu.

        Usta öğretici Şenay Tursun da kumaşları temin edip eşofman diktiklerini belirterek, "Yaklaşık 15 kişiyle bu çalışmayı yapıyoruz ve hepsi gönüllü bize destek oldu. Kendileri gelip, ’Biz de yapmak istiyoruz’ dediler. Allah'ın izniyle az kaldı, bitireceğiz. Evlerinde eşlerini, çocuklarını, hatta işlerini de bırakıp fedakarlık yaparak bize destek oldular. Gönüllü hanımlarla biz de bir şeyler yapmak istedik.” dedi.

        Gönüllü kursiyerlerden Naide Özcan, “Benim eşim rahatsız ama o da izin verdi, ‘Faydamız olsun onlara’ diye. Gazzeli çocuklar için eşofman üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Kursiyer Mercan Mermer de savaştaki çocuklara yardımcı olmak için çalıştıklarını belirterek, “Gazze’deki çocuklara üzüldük, kış geliyor ve üşümelerini istemediğimiz için eşofman üretiyoruz.” diye konuştu.

        Perihan Küçük de evde çocuklarını yalnız bırakarak geldiğini, 1 haftadır üretim yaptıklarını söyledi.

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