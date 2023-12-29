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        Kırşehir'de yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri denetlendi

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri ve depolar denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:52 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:52
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        Kırşehir'de yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri denetlendi
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        Kırşehir Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri ve depolar denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kaçak ürünlere yönelik çalışma başlattı.

        Yılbaşı kutlama tedbirleri kapsamında tekel bayiler, alkollü mekanlar ve alkol satışı yapan işletmeler denetlendi. Denetimlerde kaçak alkol, iş yeri ruhsatı, içki satışı ile ilgili belgeler ve bandrol kontrolü gerçekleştirildi.

        İşletme sahiplerine 18 yaşından küçüklere içki ve sigara satışı yapılmaması, kaçak ve sahte alkol kullanımına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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