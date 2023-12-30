Kırşehir'de 2023 yılında yapılan hizmetler değerlendirildi Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında, 2023 yılında kent genelinde yapılan hizmetler değerlendirildi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında, 2023 yılında kent genelinde yapılan hizmetler değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde daire amirlerinin katılımı ile 2023 yılı faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden yatırımlar görüşüldü.

Deprem bölgesinde yapılan hizmetler ve yardımların değerlendirildiği toplantıda, kamu kuruluşları birimleri hakkında sunum yaptı.

Organize Sanayi Bölgesinin genişleme alanı çalışmalarının tamamlandığı, 44 parselden oluşacak yeni saha için yeterli talebin mevcut olduğu, açılacak işletmelerde yaklaşık 5 bin kişilik istihdam beklentisi bulunduğu anlatıldı.

400 yataklı yeni Devlet Hastanesi inşaatı devam ederken, İl Özel İdaresince Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yolunun 8 kilometrelik bitümlü sıcak karışım asfaltı, köy içi ve ana bağlantı yolları olmak üzere toplam 157 kilometrelik sathi kaplama yolu, 725 kilometrelik yol tamiri, köylere 10 su kuyusu ve deposu, 10 köye şebeke yenileme, 41 köye cazibeli su çıkarılması yapıldı.

2023 yılı itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi, 25 yataklı Mucur Devlet Hastanesi, Kaman İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kaman'da Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası ile Savcılı Sahili Sosyal Tesisi inşaatları tamamlandı.