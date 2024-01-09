Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de kadına karşı şiddetle mücadelede 18 bin 776 kişiye eğitim verildi

        Kırşehir'de 2023 yılında kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplam 18 bin 776 kişiye farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de kadına karşı şiddetle mücadelede 18 bin 776 kişiye eğitim verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de 2023 yılında kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplam 18 bin 776 kişiye farkındalık eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2023 yılında kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında eğitimler yoğun şekilde sürdürüldü.

        Kentte, Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısı 14 bin 123 ve yıl içerisinde gelen toplam çağrı sayısı 943 oldu. Kadına karşı şiddetle mücadelede 18 bin 776 kişiye de farkındalık eğitimi verildi.

        Geçen yıl suç niteliği taşıyan 898 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılırken, SİBERAY Projesi kapsamında 31 bin 795 kişiye de farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

        Ayrıca, 134 okul çevresinde şok uygulamalar yapılarak 524 araç ve 1142 kişi sorgulandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca da okullar çevrelerinde 4 bin 368 devriye faaliyeti gerçekleştirilerek, denetlenen 2 bin 318 okul servis aracından 99'una cezai işlem uygulandı.

        Öte yandan, kentte emniyetin 79, jandarmanın ise 21 okul irtibat ve koordinasyon görevlisi bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 46 vatandaş umreye uğurlandı
        Kırşehir'de 46 vatandaş umreye uğurlandı
        Kırşehir'de engelliler, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda şehitleri...
        Kırşehir'de engelliler, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda şehitleri...
        Kırşehir'de vatandaşlar umreye uğurlandı
        Kırşehir'de vatandaşlar umreye uğurlandı
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demirer, Kırşehir'de partililerle buluştu
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demirer, Kırşehir'de partililerle buluştu
        Kırşehir'de ilkokul öğrencileri zeka oyununda yarıştı
        Kırşehir'de ilkokul öğrencileri zeka oyununda yarıştı
        Kırşehir'de canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı faaliyete kapatıldı
        Kırşehir'de canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı faaliyete kapatıldı