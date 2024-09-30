Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve leylek tedaviye alındı

Vatandaşlar tarafından Boztepe ilçesinin Külhüyük köyünde yaralı halde bulunan kızıl şahin ve merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü koruma ve kontrol ekiplerine teslim edildi.

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