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        Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve leylek tedaviye alındı

        Kırşehir'de yaralı halde bulunan kızıl şahin ve leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:53
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        Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve leylek tedaviye alındı
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        Kırşehir'de yaralı halde bulunan kızıl şahin ve leylek tedavi altına alındı.

        Vatandaşlar tarafından Boztepe ilçesinin Külhüyük köyünde yaralı halde bulunan kızıl şahin ve merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü koruma ve kontrol ekiplerine teslim edildi.

        Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen iki kuşa ilk müdahalesi yapıldı.

        Kızıl şahin ve leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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