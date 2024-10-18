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        Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı

        Kırşehir'de jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine çocuk oyunlarıyla jandarma mesleğini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:08
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        Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı
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        Kırşehir'de jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine çocuk oyunlarıyla jandarma mesleğini tanıttı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerden oluşturulan jandarma ekipleri 150 anaokulu öğrencisine tanıtım programı düzenledi.

        Kent merkezindeki bir anaokulunda gerçekleştirilen program ile jandarma ekipleri öğrencilerle oyun oynadı, yüz boyama etkinliği yaptı.

        Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan köpekler ile 150 öğrenciye jandarmayı tanıtan videolar izletildi, çocuklara jandarma dergisi, balon ve bayrak hediye edildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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