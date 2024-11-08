Kırşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
K.S. (23) yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil, Mucur ilçesi Budak köyü yakınında A.G'nin (40) kullandığı 40 AAH 829 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 40 AK 700 plakalı otomobilde bulunan Y.E. (23) olay yerinde hayatını kaybetti
Yaralanan sürücüler ile H.B. (56), Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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