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        Kırşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:43 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:48
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        Kırşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        K.S. (23) yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil, Mucur ilçesi Budak köyü yakınında A.G'nin (40) kullandığı 40 AAH 829 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, 40 AK 700 plakalı otomobilde bulunan Y.E. (23) olay yerinde hayatını kaybetti

        Yaralanan sürücüler ile H.B. (56), Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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