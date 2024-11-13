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        USHAŞ heyeti, KAEÜ'nün jeotermal ve sağlık projelerini inceledi

        Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) heyeti, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) jeotermal ve sağlık projelerini yerinde gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:14
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        USHAŞ heyeti, KAEÜ'nün jeotermal ve sağlık projelerini inceledi
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        Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) heyeti, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) jeotermal ve sağlık projelerini yerinde gördü.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ve beraberindeki heyet, KAEÜ'nün pilot üniversite projeleri arasında bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi ile Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezinde (SAUTER) incelemelerde bulundu.

        Ardından KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i ziyaret eden Ünver ve beraberindekiler, sağlık turizmi alanında yapılacak ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Karahocagil, KAEÜ'nün Kırşehir'in önemli değerlerinden biri olan jeotermali, sağlık alanında kullanarak bölgesini sağlık turizmine açtığını, FTR Hastanesi ile SAUTER'in önemli projelerden olduğunu hatırlattı.

        SAUTER ile sporcu sağlığı ve sağlık turizmi faaliyetlerinin bölge geneline yaygınlaştırılmasını, egzersiz ve spor yapan bireylerin sağlığının korunmasını, yaşam kalitelerinin yükseltilmesini ve sporcuların üst düzey performansa ulaşabilmeleri için uygulama ve termal rehabilitasyon çalışmaları yapılmasını amaçladıklarını vurgulayan Karahocagil, sporcu sağlığı ve turizmi alanında ortak çalışmayı hedeflediklerini ifade etti.

        İnceleme ve ziyaretlerde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter de yer aldı.

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