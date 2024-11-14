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        Kırşehir Valisi Demiryürek, yükümlülere sertifika verdi

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, aldıkları kurs eğitimini başarıyla tamamlayan yükümlülere sertifika verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:07
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        Kırşehir Valisi Demiryürek, yükümlülere sertifika verdi
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, aldıkları kurs eğitimini başarıyla tamamlayan yükümlülere sertifika verdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin kendilerini geliştirme, meslek edinme ve topluma daha kolay uyum sağlamalarına yönelik açılan satranç ve boyacılık kurslarında eğitim tamamlandı.

        Kırşehir Adliyesi Konferans Salonu'nda eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali Demiryürek, denetimli serbestlik ile gözetilen esas amacın, hükümlünün suç işlemesine sebep olan davranışları düzelterek, kişinin tekrar suç işlemesinin önüne geçilmesi olduğunu hatırlattı.

        Yükümlü kişilerin iyileştirme ve rehberlik çalışmalarına da katıldıklarını vurgulayan Demiryürek, "Denetimli Serbestlik müdürlüklerimiz tarafından yükümlülerin kendilerini geliştirme, meslek edinme ve topluma daha kolay uyum sağlamalarına yönelik çeşitli kurslar açılmaktadır. Nitekim bu kapsamda ilimizde de satranç ve boyacılık kursları açılmış olup satranç kursuna 12, boyacılık kurslarına ise 19 yükümlümüz katılım sağlayarak eğitim almıştır. Bu kurslar, önümüzdeki dönemlerde açılacak olan meslek edindirmeye yönelik kurslarla devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Demiryürek ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, yükümlülere sertifika verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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