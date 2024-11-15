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        Kırşehir'de elektrik kesintilerine karşı koruyucu destek projesi imzalandı

        Kırşehir'de "Elektrik Kesintilerine Karşı Koruyucu Sistemler ve Jeneratör Destekleri" projesinin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:29
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        Kırşehir'de elektrik kesintilerine karşı koruyucu destek projesi imzalandı
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        Kırşehir'de "Elektrik Kesintilerine Karşı Koruyucu Sistemler ve Jeneratör Destekleri" projesinin protokolü imzalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik makamında Vali Murat Sefa Demiryürek, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu ve Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan arasında projenin protokolü imzalandı.

        "Elektrik Kesintilerine Karşı Koruyucu Sistemler ve Jeneratör Destekleri" proje ile Kırşehir'de faaliyet gösteren firma ve işletmelerde kullanılan cihaz ve ekipmanların elektrik kesintisinden ötürü zarar görmemesi ve üretim bandında iken oluşabilecek kesintilerde yaklaşık yüzde 10-15'lik imalat ve hammadde kayıplarının önüne geçilmesi, böylelikle işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve imalatta verimliliğin artırılması amaçlandı.

        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Süleyman Aslan'ın da yer aldığı törende, proje hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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