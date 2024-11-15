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        KAEÜ ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yükümlüler ve eski hükümlülere yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:24
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        KAEÜ ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yükümlüler ve eski hükümlülere yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, adliye toplantı salonunda protokolü imzaladı.

        İmza töreninin ardından Kırşehir Açık Cezaevi faaliyet alanında incelemelerde bulunan Karahocagil ve Ener, birlikte yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

        Karahocagil, protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin kişisel gelişimine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmalarının amaçlandığını belirtti.

        İyileştirme faaliyetlerinden yararlanmaları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programlarının hazırlanmasının da planlandığını aktaran Karahocagil, ortak projeler, eğitim ve bağımlılıkla mücadele, sosyal ve kültür ile kamu yararına çalışmaya yönelik faaliyetlerin de yapılacağını kaydetti.

        Programa KAEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş ve Prof. Dr. Musa Özata, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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