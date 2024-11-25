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        Kırşehir'de eğitime 1 gün ara verildi

        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:08
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        Kırşehir'de eğitime 1 gün ara verildi
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        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kırşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, 26 Kasım 2024 Salı günü Kırşehir genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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