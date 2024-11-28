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        Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanı'nda "madencilik yapıldığı" iddialarına yalanlama

        Kırşehir Valiliğinden, "Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanı'nın madencilik faaliyetlerine açıldığı" iddialarının gerçek olmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:52
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        Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanı'nda "madencilik yapıldığı" iddialarına yalanlama
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        Kırşehir Valiliğinden, "Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanı'nın madencilik faaliyetlerine açıldığı" iddialarının gerçek olmadığı bildirildi.

        Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Valiliğin konuya ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden 15 Kasım 2024 tarih ve 42652 sayılı yazısı ile bilgi talep ettiği belirtildi.

        Açıklamada, talebe verilen cevapta şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

        "Genel Müdürlüğümüzden bilgi talep edilen alanın (49497.16 hektar), 'I. Derece Doğal Sit Alanı, II. Derece Doğal Sit Alanı ve Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanı' olarak sistem kayıtlarımıza işlenen alanlar içerisinde kaldığı, söz konusu alanların madencilik faaliyetlerine kapalı, yasak alan olarak nitelendirildiği, ayrıca bu alan dahilinde yürürlüğü devam eden herhangi bir maden ruhsatının olmadığı ve madencilik faaliyeti yapılmadığı hususları tespit edilmiştir."

        Seyfe Gölü’nün koruma altındaki arazilerinin madencilik faaliyetlerine kapalı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu doğrultuda, bölgedeki tüm faaliyetler, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer ulusal ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından titizlikle denetlenmektedir. Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, Seyfe Gölü’nün korunmasına yönelik herhangi bir olumsuz uygulama söz konusu değildir. Valiliğimiz, Seyfe Gölü'nün doğal ve kültürel değerlerini korumaya yönelik çalışmalarına kesintisiz olarak devam edecek ve bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi hassasiyetle sürdürecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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