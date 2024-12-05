Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna bağlı üretim atölyeleri açıldı

Daha sonra açılışı gerçekleştirilen üretim atölyelerde, İşyurdu Müdürlüğüne bağlı yapılacak eğitimlerin yanı sıra, oto bakım ve onarım, tatlı ve unlu mamuller üretimi yapılack.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

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