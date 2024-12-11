Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah Türkiye'nin de desteğiyle Suriye'de güvenli bölgeler oluşturuluyor. Sığınmacılar da dönmeye başladılar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah Türkiye'nin de desteğiyle Suriye'de güvenli bölgeler oluşturuluyor. Sığınmacılar da dönmeye başladılar." dedi.

        ​​​​​​​Destici, Mucur ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, BBP Kırşehir İl Başkanı Ali Boyacı, partisinin Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı ve partililerle bir araya geldi.

        Partililerle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Destici, Kırşehir'de il ve ilçe teşkilatları ile belediye başkanlarının uyumlu çalıştıklarını söyledi.

        Alt ve üstyapıyla ilgili problemleri gidermeye çalıştıklarını, sosyal belediyecilik anlamında da önemli hizmetler yaptıklarını belirten Destici, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahi Evran-ı Veli'nin felsefeleriyle hizmetlerini yerine getirdiklerini dile getirdi.

        Destici, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin de başından beri hep güvenli dönüşten bahsettiklerini, şu anda o ortamın sağlandığını ifade etti.

        Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin en kısa zamanda kendi ülkelerine, vatanlarına döneceklerini aktaran Destici, şunları kaydetti:

        "Tabii dönüşlerin hızlanması için de birtakım tedbir ve önlemlerin alınması, kolaylıklarının sağlanması gerekiyor. Sınırdan çıkmaya gelen herkesi bir daha geri dönüşü kabul edilmemek üzere sınırın öbür tarafına göndermek lazım ama tabii ki güvenli bölgelere. Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Biz Türk milletiyiz, elbette ki bütün insanlığa aynı gözle bakıyoruz. Nerede bir mazlum, gariban ve zorda kalan varsa ona duyarsız kalamayız. İnşallah Türkiye'nin de desteğiyle Suriye'de güvenli bölgeler oluşturuluyor. Sığınmacılar da dönmeye başladılar."

        Destici, gelecek günlerde Suriye'de kalıcı barışın görülmesiyle milyonlarca sığınmacının döneceğine inandığını belirterek, devletin ve hükümetin de gerekli hazırlıkları, çalışmaları yaptığını sözleri ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü m...
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü m...
        KAEÜ Geliştirme Vakfınca 65 öğrenciye 7 ay burs desteği sağlandı
        KAEÜ Geliştirme Vakfınca 65 öğrenciye 7 ay burs desteği sağlandı
        Kırşehir'deki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Kırşehir'deki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Kırşehir'de yaşayan Suriyelilerden kutlama
        Kırşehir'de yaşayan Suriyelilerden kutlama
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'dan Kırşehir'e ziyaret
        Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'dan Kırşehir'e ziyaret