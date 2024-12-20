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        Kırşehir'deki spor yatırımlarının protokolü imzalandı

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentteki spor yatırımlarını içeren protokolün imzalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:37
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        Kırşehir'deki spor yatırımlarının protokolü imzalandı
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentteki spor yatırımlarını içeren protokolün imzalandığını bildirdi.

        Erkan, yazılı açıklamasında, spor yatırımlarını içeren protokolün Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalandığını belirtti.

        Spor Toto Teşkilatı Başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninin Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdiğini aktaran Erkan, kısa süre içerisinde yatırımların yapımına başlanacağını ifade etti.

        Tesisler tamamlandığında gençlerin spor altyapısını güçlendireceğini, Kırşehir'i spor şehri haline getireceğini, farklı branşlarda başarılı gençler yetişmesine olanak sağlanacağını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

        "Kırşehir'e 3 antrenman salonu ve 750 seyirci kapasiteli modern spor salonu, soyunma odaları ve aydınlatma sistemiyle donatılmış 750 seyirci kapasiteli sentetik çim yüzeyli futbol sahası, merkez ve tüm ilçelerde aydınlatma sistemi bulunan 10 halı saha, 10 basketbol-voleybol sahası, 2 tenis kortu, Çiçekdağı ilçemizdeki sentetik çim yüzeyli futbol sahasının aydınlatması, Akpınar ilçemize aydınlatmalı bir halı saha ve basketbol-voleybol sahası, Kaman ilçemize ise bir halı saha ve basketbol-voleybol sahası kazandırılacak. Kıymetli destekleriyle ülkemizin her köşesine yatırımların ulaşmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, gençlere verdiği önem ve spor altyapısına kazandırdığı vizyon için şükranlarımızı arz ediyorum. Verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve emeği geçenlere şehrimize olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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