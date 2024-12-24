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        TBMM Başkanvekili Karaca, Kırşehir'de konuştu:

        TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, eğitim, siyaset ve sanatta Cumhuriyet'in öncü kadınları olduğunu belirterek, "Atatürk'ün, 'Bir kıvılcım olarak gideceksiniz ama ateş topu olarak geri döneceksiniz' dediği gençler ve kadınlar var." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 23:17 Güncelleme: 24.12.2024 - 23:29
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        TBMM Başkanvekili Karaca, Kırşehir'de konuştu:
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        TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, eğitim, siyaset ve sanatta Cumhuriyet'in öncü kadınları olduğunu belirterek, "Atatürk'ün, 'Bir kıvılcım olarak gideceksiniz ama ateş topu olarak geri döneceksiniz' dediği gençler ve kadınlar var." ifadesini kullandı.

        Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kırşehir'de bulunan Karaca, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Milli Mücadele ve Mustafa Kemal" konulu Zarf Sergisi'ni gezdi.

        Daha sonra Merkezde düzenlenen "Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi ve Atatürkçülük" konulu söyleşiye katılan Karaca, Kırşehir'in milli mücadeleye katkısı, sanatsal, kültürel ve eğitim yapısıyla Cumhuriyet tarihindeki yerinin daha görünür kılındığını söyledi.

        Karaca, gençlerin ve kadınların Cumhuriyet'e sahip çıktığını dile getirerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere ve muasır medeniyet hedefine gençlerin ulaştıracağını ifade etti.

        Harf devrimi ve Türk kadınına seçme seçilme hakkı verilmesinin Cumhuriyet döneminin en kritik adımlarından olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

        "5 Aralık 1934'de yeniden o kanun teklifi meclise geliyor ve mecliste İsmet İnönü bir konuşma yapıyor. Diyor ki 'Sanmayın ki bu hakkı kadınlara lütuf olarak veriyoruz. Hayır, kadınlar bu mücadelede bizim eşitimizdi. Kadınlar bunu hak etti, bunun mücadelesini verdi. Biz sadece bunca zamandır kadınlardan esirgenen haklarını onlara teslim ediyoruz.' Böylelikle o hak yerini buluyor. Eğitim, siyaset ve sanatta Cumhuriyet'in öncü kadınları var. Atatürk'ün, 'Bir kıvılcım olarak gideceksiniz ama ateş topu olarak geri döneceksiniz' dediği gençler ve kadınlar var. O dönemde Türkiye'de dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekilde genç Cumhuriyet 'Uluslararası Kadın Şurası'na ev sahipliği yapıyor. Seçme seçilme hakkını elde etmiş Türk kadınları, o şurada çıkıp kürsüde Türkçe ve yabancı dilde konuşurken yabancı ülkelerden gelen kadınlar hayranlıkla Türk kadınının kürsüdeki varlığı karşısında saygıyla eğiliyorlar."

        Etkinliğin ardından Karaca'ya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Fatma Karayel, plaket takdim etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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