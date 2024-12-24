TBMM Başkanvekili Karaca, Kırşehir'de konuştu:

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, eğitim, siyaset ve sanatta Cumhuriyet'in öncü kadınları olduğunu belirterek, "Atatürk'ün, 'Bir kıvılcım olarak gideceksiniz ama ateş topu olarak geri döneceksiniz' dediği gençler ve kadınlar var." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kırşehir'de bulunan Karaca, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Milli Mücadele ve Mustafa Kemal" konulu Zarf Sergisi'ni gezdi.

Harf devrimi ve Türk kadınına seçme seçilme hakkı verilmesinin Cumhuriyet döneminin en kritik adımlarından olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"5 Aralık 1934'de yeniden o kanun teklifi meclise geliyor ve mecliste İsmet İnönü bir konuşma yapıyor. Diyor ki 'Sanmayın ki bu hakkı kadınlara lütuf olarak veriyoruz. Hayır, kadınlar bu mücadelede bizim eşitimizdi. Kadınlar bunu hak etti, bunun mücadelesini verdi. Biz sadece bunca zamandır kadınlardan esirgenen haklarını onlara teslim ediyoruz.' Böylelikle o hak yerini buluyor. Eğitim, siyaset ve sanatta Cumhuriyet'in öncü kadınları var. Atatürk'ün, 'Bir kıvılcım olarak gideceksiniz ama ateş topu olarak geri döneceksiniz' dediği gençler ve kadınlar var. O dönemde Türkiye'de dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekilde genç Cumhuriyet 'Uluslararası Kadın Şurası'na ev sahipliği yapıyor. Seçme seçilme hakkını elde etmiş Türk kadınları, o şurada çıkıp kürsüde Türkçe ve yabancı dilde konuşurken yabancı ülkelerden gelen kadınlar hayranlıkla Türk kadınının kürsüdeki varlığı karşısında saygıyla eğiliyorlar."