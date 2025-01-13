Üniversite öğrencileri "Kadın ve Aile" dersiyle hayata hazırlanıyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), topluma faydalı aile bireyleri yetiştirilmesi amacıyla 3 yıldır öğrencilere seçmeli "Kadın ve Aile" dersi veriliyor.

Bugüne kadar farklı bölümlerden 400'e yakın öğrencinin katıldığı ders kapsamında Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, Yeşilay gibi kurum kuruluşları ziyaret eden öğrenciler, alanında uzman kişiler tarafından kadın hakları, toplumsal hayatta kadın ve ailenin önemi, iş hayatı, aile içi iletişim, aile bütçe planlaması, çocuk yetiştirme, kadın ve aile güvenliği, çeşitli bağımlılıklar ve toplumsal katkı konularında eğitim alıyor.

Bahar ve güz döneminde 28 hafta boyunca her hafta 2'şer saat "Kadın ve Aile" dersini veren KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, AA muhabirine, hazırladıkları ortak seçmeli dersle öğrencilerin akademik başarılarının yanında hayatlarında faydalı olabilecek bilgileri de almalarını hedeflediklerini söyledi.

Ortak seçmeli dersi lisans düzeyinde, bu formatta veren ilk ve tek üniversite olduklarını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Aile başta olmak üzere tarihi süreçte kadınların yaşadıkları, kadın hakları, dinimizde, kültürümüzde ve toplumsal hayatta kadının ve ailenin önemini anlatıyoruz. İş yaşam dengesi, ailede nasıl bir iletişim olmalı, tüketim kültürüne karşı aile bütçe planlaması, çocuklar nasıl yetiştirilmeli gibi konuları öğretiyoruz. Dış paydaşlarımız olan kurumlarla çalışıyoruz. Örneğin emniyette kadın ve aile güvenliği, KADES (Kadın Destek Uygulaması), UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) uygulamaları ile terörle mücadele gibi konuları öğretiyoruz. Devletimizin aile destekleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bağımlılık konularında Yeşilay, toplumsal katkı konusunda Türk Kızılay ile çalışıyoruz. Topluma faydalı aile bireyleri yetişmesini hedefliyoruz."

- "Kadın ve Aile" dersi 3 yılda 400'e yakın öğrenciye verildi