Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.
M.E.E. (17) idaresindeki 34 EBU 224 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde bir ikametin duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve Mucur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.