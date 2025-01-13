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        Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:29
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        Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.

        M.E.E. (17) idaresindeki 34 EBU 224 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde bir ikametin duvarına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve Mucur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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