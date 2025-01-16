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        Kırşehir'deki aşevinde günde 500 kişiye yemek veriliyor

        Kırşehir Valiliği tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan aşevinde hazırlanan yemekler 500 kişiye ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:04 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:04
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        Kırşehir'deki aşevinde günde 500 kişiye yemek veriliyor
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        Kırşehir Valiliği tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan aşevinde hazırlanan yemekler 500 kişiye ulaştırılıyor.

        Kent merkezindeki aşevinde haftanın 5 günü büyük kazanlarda hazırlanan çorba, sulu yemek, pilav veya tatlı, 14 mahalle ve bir beldede evinde yemek yapma imkanı olmayan, hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara ekiplerce dağıtılıyor.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, aşevini ziyaret ederek personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Aşevi aracıyla yemek dağıtım programına eşlik eden Vali Demiryürek, hazırlanan yemeklerin, vatandaşların evine sıcak bir şekilde ulaştırıldığını belirtti.

        Yemeklerin gıda mühendisleri ve diyetisyenler tarafından kontrollerinin sağlandığını, ihtiyaç sahiplerinin de sağlık durumlarının göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Demiryürek, "Aşevimizde yapılan hizmetleri yerinde görmek, ailelerimize selam vermek, hatırlarını sormak üzere görevli arkadaşlarımızla yemek dağıtımına katıldık. Vatandaşlarımızın devletimizin bu hizmetinden memnun kaldıklarını ifade etmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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