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        Miniklerin engelliler için kaleme aldığı "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitaplaştırıldı

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de ilkokul öğrencilerinin farkındalık oluşturmak ve engellilere destek olmak amacıyla yazdığı "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitaplaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:19
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        Miniklerin engelliler için kaleme aldığı "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitaplaştırıldı
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de ilkokul öğrencilerinin farkındalık oluşturmak ve engellilere destek olmak amacıyla yazdığı "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitaplaştırıldı.

        Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Bilal Temel ve 26 öğrencisi, ilk olarak engelsiz yaşam merkezleri, engelli dernekleri ve kente gelen Ampute Futbol Milli Takımını ziyaret etti.

        Öğrenciler, daha sonra öğretmenleri ve ailelerinin de desteğiyle küçük yaşlardan itibaren farkındalığı artırmak amacıyla engellilere yönelik hikaye yazdı.

        Bir yıllık süreçte hazırlanan hikayeler, daha sonra "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" ismiyle kitap haline getirildi.

        - Kitapta görme engelliler de unutulmadı

        Öğretmen Bilal Temel, AA muhabirine, hikayenin 1 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

        Sınıftaki 26 öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini kaleme aldığını anlatan Temel, kitabın içindeki resimler, kapak tasarımı, dizgi, incelenme ve kontrollerinde ise velilerinin destek verdiğini bildirdi.

        Hikayelerle farkındalık oluşturduklarını belirten Temel, "Çocuklarımız engelliler için 'Bir şey yapalım, kapak ya da atık kağıt toplayalım, satalım ve engellilere yardım edelim' diyorlardı. Biz de hikaye yazarak kitap oluşturma projesini hayata geçirdik. Burada görme engelli kardeşlerimizi de unutmadık, kitabımızın arkasında bir karekod koyduk. Okutulduğunda sesli kitap haline geliyor. Görme engelli kardeşlerimiz de rahatlıkla okuyabilecekler." diye konuştu.

        Temel, hikayeyi kaleme almadan önce çeşitli ziyaretler yaptıklarını, çocukların engellileri görerek daha iyi anladığını aktardı.

        İlk olarak bu şekilde öğrencilerde farkındalık oluştuğunu vurgulayan Temel, şöyle konuştu:

        "Bunu kar topuna benzetiyoruz. Bu çocuklar annesine, babasına ve diğer aile bireylerine anlattı. Onlar da başkasına anlattı ve büyüye büyüye bu farkındalık yayılacak. Birçok kişiden de destek aldık. En büyük destekçilerimiz velilerimizdi, Allah razı olsun. Bu hikayelerin kitap aşamasına gelmesi tabii kolay değil ama burada en önemlisi çocukların kendine güveni geldi. Çocuklar emin adımlarla yürüdüklerinin farkında ve artık rahatlıkla her yerde kendilerini ifade edebiliyorlar. 'Okulu sev, öğretmeni sev, okumayı sev' diyorduk. Bence bu kitap hem okumayı sevdirdi hem de engellilere karşı bir farkındalık oluşturdu. Toplumun geneline de yayılmasını istiyoruz."

        - Hikayesinde annesinin hayatını kaleme aldı

        Öğrencilerden Tuna Kula ise hikayesinde tatile giderken kaza sonucu engelli kalan, projelerle engellilere yardımcı olan Mert ve Çiğdem'i anlattığını söyledi.

        Kula, babasının da kitabın kapak tasarımı ve içindeki resimlerin yarısını çizdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

        Gülce İncir de "Zorlu günler" adında annesinin gerçek hayat hikayesini kaleme aldığını belirterek, "Hikayemde annem Elif, kardeşim Yusuf, ben ve öğretmenim var. Annem kansere yakalandıktan sonra hayata küsmüyor, onu hayata bağlayan 2 küçük evladına tutunuyor. Annem sevginin gücüyle Allah'ın izniyle iyileşiyor. Bizi hayata bağlayanları hatırlatıyor. Biz bu hikayeleri yazarken aslında herkesin birer engelli adayı olduğunu da unutmadık." ifadelerini kullandı.

        Zeynep Erva Arısoy ise doğuştan görme engelli Yusuf'un engelleri aşarak Türkçe öğretmeni olmasını hikayeleştirdiğini vurguladı.

        Serpil Erva Onbaşılı da "Biz bu hikayeleri yazmadan önce birçok yere ve engelsiz yaşam merkezine gittik, onlardan ilham alarak hikaye yazdık. Çok fazla emek var, ailelerimizden de yardım aldık. Görme engellileri düşünerek kitabın arkasına karekod koyduk, onlar sesli dinleyebilirler." diye konuştu.

        İnci Yağmur ise hikayelerdeki duyguları hissettiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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