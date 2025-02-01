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        Kırşehir'de okul kantinlerinde çalışanlara hijyen eğitimi verildi

        Kırşehir'de okul kantini çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:49 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:50
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        Kırşehir'de okul kantinlerinde çalışanlara hijyen eğitimi verildi
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        Kırşehir'de okul kantini çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime 170 okul kantini personeli katıldı.

        Okul kantinlerine dair hijyen kurallarının anlatıldığı eğitimde, hijyen şartları, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ile kontrolüne ilişkin bilgi verildi.

        Ayrıca, okul kantinlerinde satılması ve satılmaması gereken gıdalar, gıda hijyeni ile gıda israfı konularına da değinildi.

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