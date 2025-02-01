Kırşehir'de okul kantinlerinde çalışanlara hijyen eğitimi verildi

Ayrıca, okul kantinlerinde satılması ve satılmaması gereken gıdalar, gıda hijyeni ile gıda israfı konularına da değinildi.

Okul kantinlerine dair hijyen kurallarının anlatıldığı eğitimde, hijyen şartları, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ile kontrolüne ilişkin bilgi verildi.

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