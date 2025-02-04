Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kındam Mahallesi'ndeki bir bağ evinden kaynak makinesi, hilti, çeşitli eşyalar ile mazot çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının hırsızlığın ardından motosikletle bölgeden uzaklaştığını belirledi.
Kimliği tespit edilen şüpheli D.A, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çalıntı malzemeler de sahibine teslim edildi.
Polis ekipleri, bağ evlerinin güvenliği için ikamet sahiplerini gerekli önlemleri alması konusunda da uyardı.
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