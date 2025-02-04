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        Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:10 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:10
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        Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kındam Mahallesi'ndeki bir bağ evinden kaynak makinesi, hilti, çeşitli eşyalar ile mazot çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının hırsızlığın ardından motosikletle bölgeden uzaklaştığını belirledi.

        Kimliği tespit edilen şüpheli D.A, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çalıntı malzemeler de sahibine teslim edildi.

        Polis ekipleri, bağ evlerinin güvenliği için ikamet sahiplerini gerekli önlemleri alması konusunda da uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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