Kırşehir'de bağ evinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Polis ekipleri, bağ evlerinin güvenliği için ikamet sahiplerini gerekli önlemleri alması konusunda da uyardı.

Kındam Mahallesi'ndeki bir bağ evinden kaynak makinesi, hilti, çeşitli eşyalar ile mazot çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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