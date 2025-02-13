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        Kırşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Kırşehir'de yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:32 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:32
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        Kırşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Kırşehir'de yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde yarın eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarda, yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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