Kırşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Kırşehir'de yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kırşehir'de yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde yarın eğitime yarın ara verildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarda, yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır."
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