Kırşehir'de Şehitler Ormanı özenle korunuyor

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Şehitler Ormanı'nı şehit yakınları ve ilgili kurumlarla özenle koruduklarını bildirdi.

Kılıçaslan, yazılı açıklamasında, kentte Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Kırşehir Şehit Aileleri Derneği işbirliğiyle Şehitler Ormanı'nın hayata geçirildiğini hatırlattı.

Ormanda yıllar içinde kuruyan ağaçların düzenli olarak yenilendiğini, şehit ailelerinin sevgisi ve duasıyla fidanların yeşermeye devam ettiğini vurgulayan Kılıçaslan, ormandaki her ağacın bir şehidi temsil ettiğini belirtti.

Düzenli bakım ve ilgi isteyen alanın sürekli kontrol ve takiplerini gerçekleştirdiklerini aktaran Kılıçaslan, "Burası yalnızca bir ağaçlandırma alanı değil, bizim için evlatlarımızın anılarını sonsuza dek yaşatan kutsal bir yer. Ormandaki 196 ağacın her biri bir kahramanımızın adını taşıyor. Ağaçların yanında, şehitlerimizin isimleri, meslekleri ve şehadet tarihleri mermer kaidelere kazındı. Bizler de bu ağaçları sularken dualarımızı eksik etmiyor, onları hep yaşatıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bu alana gözümüz gibi bakıyoruz." ifadelerini kullandı.