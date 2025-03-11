Kırşehir'de polisten ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Kırşehir'de polis ekipleri, 225 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.
Kırşehir'de polis ekipleri, 225 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışması başlattı.
Farklı mahallelerdeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen ekipler, birlikte ramazan gıda kolilerini hazırlayarak paketledi. Ekipler, ardından 225 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Aileler, destek ve katkıları için polis ekiplerine teşekkür etti.
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