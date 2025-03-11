Kırşehir'de polisten ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Aileler, destek ve katkıları için polis ekiplerine teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışması başlattı.

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