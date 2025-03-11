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        Kırşehir'de polisten ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

        Kırşehir'de polis ekipleri, 225 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:19 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:20
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        Kırşehir'de polisten ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
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        Kırşehir'de polis ekipleri, 225 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışması başlattı.

        Farklı mahallelerdeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen ekipler, birlikte ramazan gıda kolilerini hazırlayarak paketledi. Ekipler, ardından 225 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

        Aileler, destek ve katkıları için polis ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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