Öğrencilere ampute hastalar üzerinde uygulamalı protez eğitimi veriliyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren Ortez ve Protez Laboratuvarı'nda öğrenciler, eğitimlerini ampute hastalar üzerinde deneyimliyor.

KAEÜ'de öğrencilerin alanında daha başarılı ve yetkin olmaları amacıyla 6 ay önce Ortez ve Protez Laboratuvarı kuruldu.

Laboratuvarı kuran ve 31 yıldır aynı sektörde hizmet veren hayırsever iş insanı Mustafa Düger, haftada 2 gün laboratuvara gelerek uygulamalı eğitim veriyor.

Düger, AA muhabirine, ampute bireyler üzerinde protezlerin deneme işlemlerinin yapıldığını, öğrencilere normal eğitimin dışında diz altı, üstü veya kol protezlerini uygulamalı gösterdiklerini söyledi.

Hastanın ölçülerini alıp modelleme ve giyilecek soketi hazırladıklarını, en son da protezi oluşturduklarını anlatan Düger, öğrencilerin süreçlerin hepsine katıldıklarını belirtti.

Ampute hastalara protezi takıp, nasıl yürüyeceği ve kullanım şekilleri gibi uygulamaları birlikte yaptıklarını vurgulayan Düger, "Burasını Türkiye'deki diğer üniversitelerde bulunan uygulama merkezleri ve laboratuvarlara göre değerlendirirsek, böyle bir donanıma sahip başka bir üniversite yok. KAEÜ, bu konu da Türkiye'de tek diyebiliriz. Ayrıca hastalarla yaptığımız pratik uygulamalarda da bu alanda üniversitemiz tek. Burada öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmaları, iyi bir meslek sahibi olmaları, mezun olduktan sonra da mesleklerini başarılı şekilde sürdürmelerini sağlayacağız." dedi.

- "Mesleği yapan donanımlı kişi sayısı oldukça az"

Düger, eğitimdeki asıl amaçlarının potansiyelli gençler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin buradan mezun olduklarında çok rahat iş bulacaklarını ifade eden Düger, şöyle konuştu:

"Eğer yurt dışında çalışmak isterlerse gerçekten çok iyi imkanlarla Avrupa, Orta Doğu ve farklı farklı ülkelerde mesleklerini icra edebilecekler. Pratik sahibi, donanımlı, el becerileri üst düzeye ulaşmış olarak mezun olacaklar. Diğer üniversitelerden farklı bir beceriye sahip olacaklar. O yüzden Türkiye ve yurt dışında becerileriyle iş bulmaları kolay olacak, çok fazla ihtiyaç duyulan bir meslek. Günümüzde çok fazla uzvunu kaybeden insan yaşıyor fakat bu mesleği yapan donanımlı kişi sayısı oldukça az. Yurt dışında farklı merkezlerde 3 bin-3 bin 500 dolar civarında maaş alacaklardır. Bugün itibarıyla oralarda çalışan Türk arkadaşlarımız da var."