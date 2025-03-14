Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Öğrencilere ampute hastalar üzerinde uygulamalı protez eğitimi veriliyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren Ortez ve Protez Laboratuvarı'nda öğrenciler, eğitimlerini ampute hastalar üzerinde deneyimliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrencilere ampute hastalar üzerinde uygulamalı protez eğitimi veriliyor
        ABONE OL

        SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren Ortez ve Protez Laboratuvarı'nda öğrenciler, eğitimlerini ampute hastalar üzerinde deneyimliyor.

        KAEÜ'de öğrencilerin alanında daha başarılı ve yetkin olmaları amacıyla 6 ay önce Ortez ve Protez Laboratuvarı kuruldu.

        Laboratuvarı kuran ve 31 yıldır aynı sektörde hizmet veren hayırsever iş insanı Mustafa Düger, haftada 2 gün laboratuvara gelerek uygulamalı eğitim veriyor.

        Düger, AA muhabirine, ampute bireyler üzerinde protezlerin deneme işlemlerinin yapıldığını, öğrencilere normal eğitimin dışında diz altı, üstü veya kol protezlerini uygulamalı gösterdiklerini söyledi.

        Hastanın ölçülerini alıp modelleme ve giyilecek soketi hazırladıklarını, en son da protezi oluşturduklarını anlatan Düger, öğrencilerin süreçlerin hepsine katıldıklarını belirtti.

        Ampute hastalara protezi takıp, nasıl yürüyeceği ve kullanım şekilleri gibi uygulamaları birlikte yaptıklarını vurgulayan Düger, "Burasını Türkiye'deki diğer üniversitelerde bulunan uygulama merkezleri ve laboratuvarlara göre değerlendirirsek, böyle bir donanıma sahip başka bir üniversite yok. KAEÜ, bu konu da Türkiye'de tek diyebiliriz. Ayrıca hastalarla yaptığımız pratik uygulamalarda da bu alanda üniversitemiz tek. Burada öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmaları, iyi bir meslek sahibi olmaları, mezun olduktan sonra da mesleklerini başarılı şekilde sürdürmelerini sağlayacağız." dedi.

        - "Mesleği yapan donanımlı kişi sayısı oldukça az"

        Düger, eğitimdeki asıl amaçlarının potansiyelli gençler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

        Öğrencilerin buradan mezun olduklarında çok rahat iş bulacaklarını ifade eden Düger, şöyle konuştu:

        "Eğer yurt dışında çalışmak isterlerse gerçekten çok iyi imkanlarla Avrupa, Orta Doğu ve farklı farklı ülkelerde mesleklerini icra edebilecekler. Pratik sahibi, donanımlı, el becerileri üst düzeye ulaşmış olarak mezun olacaklar. Diğer üniversitelerden farklı bir beceriye sahip olacaklar. O yüzden Türkiye ve yurt dışında becerileriyle iş bulmaları kolay olacak, çok fazla ihtiyaç duyulan bir meslek. Günümüzde çok fazla uzvunu kaybeden insan yaşıyor fakat bu mesleği yapan donanımlı kişi sayısı oldukça az. Yurt dışında farklı merkezlerde 3 bin-3 bin 500 dolar civarında maaş alacaklardır. Bugün itibarıyla oralarda çalışan Türk arkadaşlarımız da var."

        - Öğrenciler uygulamalı eğitimden memnun

        Öğrencilerden Sema Nur Gürlin, bölümde ampute bireyler için üretim yaptığını ve protezlerin hastaya takılması uygulamalarına katıldığını söyledi.

        Yunus Emre Ayabak ise 41 arkadaşıyla laboratuvarda çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizde zor bulunan eğitimi Kırşehir'de alıyoruz, memnunuz. Dersteki teorik bilgilerin dışında pratik uygulamalar yapıyoruz." dedi.

        Sariye Yalınkaya da "Tercih ettiğimde bölümde böyle bir imkan olacağını tahmin etmemiştim, çok memnunum. Teorik bilginin yanında uygulamalı eğitim alıyoruz." diye konuştu.

        İlknur Karaman ise sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da iş imkanlarının fazla olduğunu, okulu bitirdiğinde iyi yerlere geleceğini kaydetti.

        Ampute İsmail Karaaslan (44), 2003 yılında iş kazası sonucu sol bacak diz altını kaybettiğini, protez yaptırarak gündelik hayatına dönebildiğini dile getirdi.

        Özel bir firmada çalıştığını belirten Karaaslan, "Bir taraftan da ODTÜ'de ampute futbol oynuyorum. Bizi üniversitemize davet ettiler. Sol bacağımdaki ampütasyon için öğrenciler, soket dökümünden deneme kısmına ve yürüme aşamasına kadar hepsini uygulamalı olarak deneyimledi. Buradaki öğrencilerin bir adım önde olduğu kesin." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de ramazan ayı boyunca 21 bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor
        Kırşehir'de ramazan ayı boyunca 21 bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor
        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Kırşehir'de polisten ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
        Kırşehir'de polisten ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
        Kırşehir'de öğrenciler için deprem tatbikatı yapıldı
        Kırşehir'de öğrenciler için deprem tatbikatı yapıldı
        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açı...
        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açı...
        KESOB Başkanı Öztürk'ten kredi limitinin yükseltilmesine destek
        KESOB Başkanı Öztürk'ten kredi limitinin yükseltilmesine destek