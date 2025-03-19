KAEÜ'de "Akademik Başarı Ödülleri" töreni düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından akademik çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla "Akademik Başarı Ödülleri" töreni gerçekleştirildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin uyguladığı ulusal ve uluslararası kalite ajansı kriterlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

"Marifet iltifata tabidir" sözünün gereği olarak faydalı olanı takdir ve teşvik etmenin medeniyetin bir parçası olduğunu belirten Karahocagil, "Ahilik geleneğinde de kalfa olmayı hak eden çırakların törenle şed kuşatılır, başarıları bir törenle duyurulur, toplumla paylaşılır. İbn-i Sina'nın 'Bilim ve Sanat Takdir Edilmediği Yerden Göçer' sözüne ve Ahilik değerlerine yaslanarak, üniversitemizde yönetimlerden bağımsız bir taktir ve ödül sistemi uygulamaya çalışıyoruz. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ise töreninin 4'üncüsünü düzenlendiklerini hatırlatarak, ödüllerin 3 ana kategoride ve toplamda 27 alanda sahiplerine verildiğini söyledi.

Konuşmalarının ardından Rektör Karahocagil, profesörlük ünvanı alan akademisyenlere cübbelerini giydirdi. Yakın zamanda akademik yükselme ataması yapılan öğretim üyelerine de "Biniş Giyme Töreni" yapıldı.