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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kırşehir'de konuştu:

        AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye'nin 81 ilinde büyük bir adanmışlık ve fedakarlıkla teşkilatlarımız görevlerinin başında." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 23:44 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:07
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kırşehir'de konuştu:
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        AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye'nin 81 ilinde büyük bir adanmışlık ve fedakarlıkla teşkilatlarımız görevlerinin başında." dedi.

        Büyükgümüş, partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Seher Ünsal'dan faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Büyükgümüş, ilçe ve belediye başkanları ile görüştü.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Büyükgümüş, bu akşam Kırşehir'de partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Büyükgümüş, Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti Teşkilatları olarak ramazan ayında programları dolu dizgin gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İftardan başlayıp sahura kadar tüm toplumsal kesimlerle bir araya geldiklerini, ramazanın bereketinden istifade ettikleri bir çalışma dönemini yürüttüklerini belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti:

        "Kırşehir'de hem partimizin çalışmalarını hem de bu çalışmaları nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirme imkanımız olacak. Ardından da sahur programında bir araya geleceğiz. AK Parti olarak ramazanın bereketinden, kardeşlik ikliminden fazlaca istifade edip çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde büyük bir adanmışlık ve fedakarlıkla teşkilatlarımız görevlerinin başında."

        Daha sonra teşkilat mensuplarıyla istişare toplantısına katılan Büyükgümüş'e, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlileri eşlik etti.

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