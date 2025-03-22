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        Kırşehir'de hayırseverler ve yetimler iftarda buluştu

        Kırşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, hayırseverler ve yetimler iftarda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:45
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        Kırşehir'de hayırseverler ve yetimler iftarda buluştu
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        Kırşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, hayırseverler ve yetimler iftarda buluştu.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesi ve TDV Kadın Gönüllüleri organizesinde "Unutursan Yetim Kalır Projesi" kapsamında iftar programı düzenlendi.

        Neşet Ertaş Kültür Merkezinde düzenlenen iftarda, Kırşehirli hayırseverler, yetim çocuklarla ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Programda, Kur'an-i Kerim tilavetinin ardından, dua edildi.

        Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, iftar sonrası yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini, rahmetini bu sofrada birlikte paylaştıklarını belirterek, "Bu sofranın kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. Yetimlerimizin yüzlerinde bir tebessüm olduysak, kalplerine dokunabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

        Program sonunda, 100 yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi, ramazan macunu ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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