Sosyal medya hesaplarına yüklediği videolarla Kur'an-ı ve Peygamberi anlatıyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, 5 yıldır sosyal medya hesaplarına yüklediği sohbet videolarıyla insanlara Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Muhammed'i anlatmaya çalışıyor.

Kovid-19 döneminde Iğdır'da, ardından Kahramanmaraş'ta görev yapan Tekin, insanların sokağa çıkamadığı, camilere gelemediği zamanlar "Evde kalmak sizden sohbet bizden" sloganıyla sosyal medya üzerinden sohbet programına başladı.

Sohbetlerinde Kur'an ve hadisler üzerinde dersler veren Tekin, sohbet videolarını montajlayarak sosyal medya hesaplarına yükleyip insanların istifade etmesini sağlıyor.

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, AA muhabirine, Kovid-19 döneminde Iğdır Müftüsü iken camilerin kapalı olması nedeniyle vatandaşa ulaşmak için "Evde Kalmak Sizden Sohbet Bizden Projesi"ne başladığını söyledi.

Bu sayede her gün insanlara ulaştıklarını ve ilk etapta hazırladığı 50 videoda Kur'an'ın temel esaslarını anlattığını dile getiren Tekin, sadece stüdyoda değil, tarihi ve kültürel mekanlarda da sohbetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Iğdır'dan sonra projeye Kahramanmaraş'ta devam ettiğini ve kentin tarihi yerlerini arka planda kullandıklarını kaydeden Tekin, "Kahramanmaraş'ta Taş Köprü sohbeti yaptık ve yurt dışından insanlar izleyince hem sohbete katıldıklarını hem de Kahramanmaraş'a gelmiş gibi olduklarına dair geri dönüşleri oldu. 'Hocam Allah razı olsun, Taş Köprü'yü yıllardır görmüyorduk, barajları, ovaları gördük' dediler. Kırşehir'imizde farklı mekanlarda sohbetler yaptık." diye konuştu.

Tekin, çalışmalara başladıktan sonra montaj ve kurgu işlemlerinin nasıl yapılacağını tekniker ve uzmanlardan öğrendiğini, farklı illerde ve Kırşehir'de de bu alanda bilgi aldığını belirtti.

Montaj konusunda artık pratikleştiğini anlatan Tekin, "Esas gayemiz, Cenabıhakk'ın bize gönderdiği Kur'an'ı ve Allah Resulü Efendimizin sahih bilgisini insanlara hiçbir şey katmadan anlatmaktır." ifadelerini kullandı.

- 5 yılda 800 sohbet video paylaştı

Tekin, şunları kaydetti:

"Iğdır'da başlayarak son 5 yılda 800 video yükledik. Geçici olarak başladık ama ilgi gördü. Şu anda yurt dışından, her yerden takipçilerimiz olunca valilerimizden, hukukçularımızdan tutun hepsi takip ediyor. Ayetleri anlatmaya çalışıyoruz ama sohbetlerimizi yaparken, vatandaşlarımızdan yorumlarını, onların değerlendirmelerini istiyoruz. Tabii her kesimden memnuniyet alıyoruz, bu şekilde şehri ve ülkeyi aşıyorsunuz, bütün dünya ile bütünleşiyorsunuz."