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        Kırşehir Emniyet Müdürü Kartal ve beraberindekiler, Vali Demiryürek'i ziyaret etti

        Kırşehir Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:59
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        Kırşehir Emniyet Müdürü Kartal ve beraberindekiler, Vali Demiryürek'i ziyaret etti
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        Kırşehir Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kartal ve Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı (PMYO) Alper Çay, beraberindeki teşkilat mensupları ve polis okulu öğrencileri ile Polis Haftası dolayısıyla Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Vali Demiryürek, 180. kuruluş yıl dönümüne ulaşan Türk Polis Teşkilatı'nın milletin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını anımsatarak, "Huzur ve güvenin teminatı olan kahraman polislerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        İl Emniyet Müdürü Kartal da kentte yürütülen çalışmalar ve Polis Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

        Kentte Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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