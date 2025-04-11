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        KAEÜ'de 43 ülkeden yabancı öğrenci eğitim görüyor

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitede yaklaşık 2500 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:05
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        KAEÜ'de 43 ülkeden yabancı öğrenci eğitim görüyor
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitede yaklaşık 2500 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

        Karahocagil, yazılı açıklamasında, KAEÜ'nün uluslararasılaşma çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini, 2024-2025 eğitim öğretim yılında üniversiteye 43 ülkeden öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.

        KAEÜ'nün 2006 yılında kurulan üniversiteler arasında özellikle son yıllarda başarılı bir yükseliş sergilediğini aktaran Karahocagil, yabancı uyruklu öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer aldıklarını kaydetti.

        Üniversiteye başvuru yapan yabancı uyruklu öğrencilerin Anadolu kültürü ile tanışıp kendi ülkelerinde gönüllü elçilik yaptıklarını vurgulayan Karahocagil, "Yabancı uyruklu öğrencilerden gelen rekor başvuru ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, uluslararasılaşma faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi, yabancı uyruklu öğrencilerin başvurusunu alarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde işlemlerini tamamlıyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaklaşık 2500 yabancı öğrenci eğitim görürken, Kırşehir ekonomisine de katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        Karahocagil, yabancı ülkelere düzenlenen ziyaretlerde eğitim kurumları ve ilgili bakanlıklarla uluslararası öğrenci sözleşmelerine imza atıldığını hatırlattı.

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