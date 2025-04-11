KAEÜ'de 43 ülkeden yabancı öğrenci eğitim görüyor

Karahocagil, yabancı ülkelere düzenlenen ziyaretlerde eğitim kurumları ve ilgili bakanlıklarla uluslararası öğrenci sözleşmelerine imza atıldığını hatırlattı.

Üniversiteye başvuru yapan yabancı uyruklu öğrencilerin Anadolu kültürü ile tanışıp kendi ülkelerinde gönüllü elçilik yaptıklarını vurgulayan Karahocagil, "Yabancı uyruklu öğrencilerden gelen rekor başvuru ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, uluslararasılaşma faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi, yabancı uyruklu öğrencilerin başvurusunu alarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde işlemlerini tamamlıyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaklaşık 2500 yabancı öğrenci eğitim görürken, Kırşehir ekonomisine de katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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