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        Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden "Şehitler Haftası" mesajı

        Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitliğin milletin gözünde en yüce mertebe, en büyük onur olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:22
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        Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden "Şehitler Haftası" mesajı
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        Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitliğin milletin gözünde en yüce mertebe, en büyük onur olduğunu belirtti.

        Kılıçaslan, Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri anmak, hatıralarını yaşatmak ve onların emanetine sahip çıkmak adına çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

        Bu toprakların tarih boyunca nice destanlara sahne olduğunu anımsatan Kılıçaslan, bağımsızlığı, bayrağı ve kutsal değerleri için gözünü kırpmadan can veren kahramanların yurdu olduğunu vurguladı.

        Kılıçaslan, "Bugün hür bir şekilde nefes alabiliyorsak, bunu şehitlerimizin gösterdiği fedakarlığa borçluyuz. Onların aziz hatıraları, sadece yıl dönümlerinde değil, her an kalbimizdedir. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların uğruna can verdiği değerlere sadık kalmak hepimizin sorumluluğudur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale'den günümüze kadar vatan toprağını kanıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Aynı uğurda mücadele eden kahraman gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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