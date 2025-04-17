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        Kırşehir'de türkülerin önemi konuşuldu

        Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında öğretmenler türküleri konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:00 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:00
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        Kırşehir'de türkülerin önemi konuşuldu
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        Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında öğretmenler türküleri konuştu.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) düzenlenen programa katılan öğretmenler, Türk Halk Müziği ve türkülerin kültürdeki yeri ve önemini değerlendirdi.

        Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde Biyografi Akademisi kapsamında konuk olan araştırmacı yazar Dursun Çiçek, kültürel zenginlikler, öğretmenlerin yerel kültürle daha yakından tanışmalarını sağlamak üzere çalışmalardan bahsetti.

        Çiçek, öğretmenlere Orta Anadolu kültürü, müzik felsefesi, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve Yunus Emre ile ilgili bilgi verdi.

        Programda, Kırşehir'den yetişmiş önemli isimlerin hayat hikayeleri ve eserlerini ele alınırken, öğretmenlerin yalnızca mesleki gelişimlerine değil, aynı zamanda kültürel zenginlik kazanmalarına da katkı sağlanması amaçlandı.

        Programa, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve öğretmenler katıldı.

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        Galeri

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