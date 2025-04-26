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        Orta Anadolu'daki çiftçiler sorunları için KAEÜ'nün danışma hattına başvurabilecek

        SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Orta Anadolu'daki üreticilerin sorun ve taleplerinin çözüme kavuşturulması amacıyla "Çiftçi Danışma Hattı" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:13
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        Orta Anadolu'daki çiftçiler sorunları için KAEÜ'nün danışma hattına başvurabilecek
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Orta Anadolu'daki üreticilerin sorun ve taleplerinin çözüme kavuşturulması amacıyla "Çiftçi Danışma Hattı" kuruldu.

        KAEÜ Ziraat Fakültesi tarafından hayata geçirilen danışma hattı uygulaması, fakültenin internet sitesi üzerine eklendi.

        Üreticiler, sorun ve taleplerine ilişkin internet üzerinden yükleyeceği yazı, görsel veya belgelerle tarımsal ve hayvansal üretimle ilgili talep ve sorunlarına destek alabilecek.

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AA muhabirine, Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan çalışmayla çiftçiler için yeni bir uygulama başlattıklarını söyledi.

        "Bölgesel Kalkınma Odaklı" üniversite olarak sadece Kırşehir için değil, bölgedeki çiftçilerle işbirliğini ve iletişimi arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Karahocagil, üreticilerin sorun ve taleplerini kayıt altına alacak bir sistem hazırladıklarını dile getirdi.

        - "Verimli çiftçilik ve hayvancılık yapılmasını amaçlıyoruz"

        Orta Anadolu'daki çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretimleri, üretim süreçlerinde ortaya çıkan hastalık, doğal afet ve diğer sorunlarını çözüme kavuşturmaya gayret ettiklerine dikkati çeken Karahocagil, şunları kaydetti:

        "Kırşehir ve çevre illerdeki çiftçilerimiz, bize ulaştıkları takdirde öğretim üyelerimiz hem hayvancılık anlamında hem de diğer tarımsal faaliyetlerle ilgili taleplerine cevap verecekler. Böylelikle daha bilinçli bir şekilde onların işlerini yapmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Akademisyenlerimiz sahada olacak. Çiftçi Danışma Hattı'na başvuranların tarlalarına, bahçelerine, ahır ve ağıllarına giden ekiplerimiz, sorunları yerinde çözecek ve akademik bilgiyi sahada üreticilerimizle paylaşacak. Bu sayede bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak daha verimli çiftçilik ve hayvancılık yapılmasını amaçlıyoruz."

        - "Sorun çözme noktasında elimizden geleni yapıyoruz"

        KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da akademik bilgilerini çiftçilere sunmak için danışma hattını kurduklarını, fakültenin internet sayfasına sistemi entegre ettiklerini söyledi.

        Sistemi üniversitenin bilgi işlem daire başkanlığındaki bilgisayar mühendisleriyle hazırladıklarını bildiren Çınar, üreticinin danışma hattına yazı, görsel ya da dosyasını yükleyerek talebini oluşturduğunu belirtti.

        Talepler ulaştıktan sonra içeriğine göre konunun uzmanı akademisyenin üreticiye ulaştığına dikkati çeken Çınar, "Üreticimizi fakültemize davet ediyor ya da kendisi bizim resmi aracımızla üreticinin bahçesi veya tarlasına giderek sorun çözme noktasında elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Çınar, fakülte olarak üreticiye birçok alanda destek verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Ziraatın hemen her alanında tahıllar, baklagiller, çayır ve meralar, meyve ve sebzecilik, seracılık, hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı, tarımsal makineler ve sulama, bitki besleme, toprak bilimi, bitki hastalıkları gibi konularda üreticiye akademik bilgiyi ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra hayvan hastalıkları konusunda yüksekokulumuzda görevli 3 veteriner arkadaşımız çiftçimize yardımcı olacaklar. Örneğin üreticimiz, 'tarlama bu yıl hangi buğday veya nohut çeşidini ekersem daha iyi verim alırım, ne zaman ve ne miktarda ekmeliyim' ya da hayvancılıkta 'hangi dönemde nasıl yemlerle beslemeliyim' gibi sorularına alanında uzman hocalarımız yardımcı oluyor."

        - Aynı ekolojik alandaki illere de hizmet veriliyor

        Orta Anadolu'daki çiftçilerden taleplerin gelmeye başladığını ifade eden Çınar, "Hattı açtığımız andan itibaren çeşitli bölgelerden sorular geliyor, bunları cevaplıyoruz. Sadece Kırşehir çiftçisi değil, Kırşehir ile aynı ekolojik alanda bulunan Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray illerine de hizmet etmekteyiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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