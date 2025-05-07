Kırşehir Futbol SK Başkanı Torun'dan takıma maddi destek çağrısı

Kırşehir Futbol SK Başkanı Çağatay Han Torun, takımı ligde tutmak için her şeyi yaptıklarını ancak ciddi bir maddi sorunla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kulüp yöneticileriyle basın toplantısı düzenleyen Torun, 3. Lig'de mücadele ettikleri süre boyunca ciddi anlamda zorlandıklarını ve maddi imkansızlıklardan dolayı sorun yaşadıklarını ifade etti.

Ligin en düşük bütçeli kadrolarından biri olarak ligi tamamladıklarını, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelli oyuncu satışını gerçekleştirdiklerini ve ilk defa takımın alt yapısıyla gelişim ligine katıldıklarını belirten Torun, hiç bir personele ya da esnafa borçları olmadan sezonu tamamladıklarını, devlet kurumlarına da ödemeleri aksatmadan yaptıklarını anlattı.

Ligde kalma hedefiyle başladıkları sezonu maddi imkansızlıklara rağmen başardıklarını anlatan Torun, "Bizlere destek olan yönetimimize, Belediye Başkanımıza Selahattin Ekicioğlu'na, Valimiz Murat Sefa Demiryürek'e ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sezon başında şehirden bir kuruş destek almadan, imkansızlıklar dahilinde profesyonel bir takım kurduk. Grubumuzun bütçe olarak en düşük takımıydık, çok zor bir gruba düştük, ciddi mücadeleler verdik. Çok şükür ligde kalmayı başardık." diye konuştu.