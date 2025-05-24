Kırşehir'de jandarma ekipleri köylerdeki vatandaşı bilgilendiriyor

Jandarmanın halkın yanında, yakınında ve yardımında olduğunu vurgulayan ekipler, yakın zamanda vefat edenlerin ailelerine de taziyelerini iletti.

Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında, meydana gelebilecek dolandırıcılık, hırsızlık ve trafik kazası olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda vatandaşları bilgilendiren ekipler, güvenlik kameralarının önemi anlattı.

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