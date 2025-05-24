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        Kırşehir'de jandarma ekipleri köylerdeki vatandaşı bilgilendiriyor

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:35
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        Kırşehir'de jandarma ekipleri köylerdeki vatandaşı bilgilendiriyor
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geldi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay olmadan önce önleme yöntem ve stratejileri kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

        Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında, meydana gelebilecek dolandırıcılık, hırsızlık ve trafik kazası olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda vatandaşları bilgilendiren ekipler, güvenlik kameralarının önemi anlattı.

        Jandarmanın halkın yanında, yakınında ve yardımında olduğunu vurgulayan ekipler, yakın zamanda vefat edenlerin ailelerine de taziyelerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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