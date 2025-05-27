Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de konferansa katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce düzenlenen "Tarihsel Perspektifte Devletin Sivil Kurucuları: Ahiler ve Hacı Bayram Veli" konferansına katıldı.

Yelkenci, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaretinin ardından KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'le bir araya geldi.

Sonrasında KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılan Yelkenci, burada yaptığı konuşmada, Ahiler ve Hacı Bayram Veli'nin devletin inşası ve oluşturulmasında önemli görevler aldıklarını söyledi.

Ahilik teşkilatının yanı sıra Hacı Bayram Veli'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki desteklerine değinen Yelkenci, şunları kaydetti:

"O dönemin ekonomisini ayakta tutan 2 iktisadi faaliyetten bahsedebiliriz, tarım ve zanaat. Hacı Bayram Veli Hazretleri, köylerde tarımı desteklemiş, şehirde de esnafı desteklemiş ve herkesi kendi yeteneğine göre alanlara yöneltmiş. Üreten insanların hakikaten tasavvuf düşüncesini yaşatabileceğini ortaya koymuştur. O, el emeğini önemsemiş, üretimi önemsemiş, Ahilik teşkilatının üyeleriyle beraber çalışmıştır. İmece usulünü tarımda icat etmiştir. Sosyal yardımlaşma sandığını getirerek, sosyal ve iktisadi bir yapıyı icat etmiştir. Bugüne kadar değişik formlara girerek yaşamasını sağlamıştır."

Vali Demiryürek ise Ahi Evran Veli ve Hacı Bayram Veli'nin bu coğrafyada büyük emekleri bulunduğunu ifade etti.

Tarih boyunca Anadolu'da kurulan devletlerin yalnızca kılıçla değil, kalemle, gönülle, emekle ve ahlakla yükseldiğine dikkati çeken Demiryürek, "Bu yükselişin temelinde ise sivil yapıları ve halkın vicdanında karşılık bulan kurumsal gelenekleri ile Ahilik ve Bektaşilik gibi toplumu içten içe inşa eden irfan damarları yer alır. Bu açıdan bakıldığında Kırşehir'imiz yalnızca bir şehir değil, Anadolu irfanının harman olduğu, Ahilik sisteminin doğduğu, ilmin, musikinin ve sosyal adaletin kök saldığı bir medeniyet merkezidir." diye konuştu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karahocagil ise adını Ahi Evran'dan alan üniversite olarak, Ahilik prensiplerini yaşatmaya ve uygulamaya çalıştıklarını, Ahiliğin değerlerinden olan kalite çalışmalarına yoğunluk verdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Karahocagil, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci'ye "Ahi Sancağı" hediye etti.