Kırşehir'de düzenlenen AFAD'ın "Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması" sona erdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kırşehir'de personele yönelik düzenlenen "Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması" tamamlandı.

Kırşehir Ahi Evren Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen ve AFAD İl Müdürlüklerinden 400 personelin katıldığı yarışmada, ekiplere ayrılan görevliler açık ve ormanlık arazi ile su kıyısında kayıp araması yaptı.

İki gün süren yarışmayla dron kullanılarak kayıp kişilerin bulunması, ekiplerin koordinasyon yeteneklerinin geliştirilmesi, sahadaki hızlı müdahale kapasitesinin test edilmesi hedeflendi.

Yarışmada senaryo gereği ekipler, açık arazi, ağaçlık alan ve su kıyısında yaralı veya kayıp kişinin tespitini yaptı, oluşturulan koordinasyon ekipleri ise hedeflerin bulunmasına destek oldu.

Bölgeye gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yarışma hakkında bilgi alarak koordinasyon merkezinde dronları deneyimledi.

Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışma olarak adlandırılsa da aslında bunun bir tatbikat olduğunu söyledi.

Bu tatbikatla sahip oldukları teknolojik imkanları, araç ve gereçlerle yürüttükleri faaliyetleri test ettiklerini anlatan Pehlivan, AFAD olarak afet ve acil durum alanındaki çalışmalarında teknolojik imkanlardan daha fazla faydalanmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Pehlivan, 81 ilde termal özelliklere sahip dronlar bulunduğunu ve İHA'ların olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Elbette bu cihazlara sahip olmak kadar gerekli personeli yetiştirmek gerekiyor. 570 AFAD personelimizi dron pilotu olarak yetiştirip sertifikalandırdık. Kendi insan kaynağımız ve sahip olduğumuz teknolojik imkanlarla sahada her geçen gün daha etkin bir şekilde afet ve acil durum hizmetlerini yürütüyoruz. AFAD Başkanlığı olarak her geçen gün kendimizi geliştiren bir kurumuz. Hem insan kaynağını hem de teknolojik donanımı her geçen gün geliştiriyoruz. Bütüncül ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz."

Yarışmada 81 ilden gelen ekiplerle çeşitli açılardan ölçümlemeler yaptıklarını, kapasitelerini test ettiklerine dikkati çeken Pehlivan, şunları kaydetti:

"Arazide kayıp arama konusunda dronlardan faydalanıyoruz. Başka afet türlerinde ve arama tarama faaliyetlerinde somut yapay zekayı ve yerli yazılımları kullanmak suretiyle isabetli tespitler yapabiliyoruz. Bu teknolojik kapasitemizi bütün afet türlerinde uygulayabileceğiz. Bizim arama kurtarma kapsamında toplamda 43 ayrı araç gerecimiz olması gerekiyor. Bunların bugün itibariyle 17'sini yerlileştirmiş ve millileştirmiş durumdayız. Bunu yaparken Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN gibi ülkemizin kurumları ile yerli firmalarla çalışıyoruz. Aynı zamanda kurumumuz içerisinde de ilgili birimlerimiz kendi alanlarıyla ilgili projeler yürütüyor. AFAD Başkanlığı olarak 100'e yakın bilim ve teknoloji alanında işbirliği yaptığımız çalışma ve projeler var. Peyder pey hayata geçiyor." dedi.