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        Kırşehir'de selden etkilenen köyde inceleme yapıldı

        Kırşehir'in merkeze bağlı Toklumen köyünde sağanağın ardından meydana gelen selden oluşan hasar için bölgede inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:06
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        Kırşehir'de selden etkilenen köyde inceleme yapıldı
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        Kırşehir'in merkeze bağlı Toklumen köyünde sağanağın ardından meydana gelen selden oluşan hasar için bölgede inceleme yapıldı.

        İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, İl Genel Meclis Üyeleri Emrah Doğan ve Mehmet Güner, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ile MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç'ın aralarında olduğu heyet, selden etkilenen köyde incelemede bulundu.

        Heyet, evleri hasar gören vatandaşlarla görüşerek, geçmiş olsun dileklerinde iletti.

        Selde çöken ve hasar gören evler ile su tahliye ve temizlik çalışmaları yapan ekiplerle görüşen heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ünsal, yaptığı açıklamada, Toklumen köyünde yoğun yağış sonrası meydana gelen taşkınları yerinde inceleyerek, köydeki vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

        Tüm ekiplerin sahada gerekli çalışmaları yaptığını kaydeden Ünsal, "Maalesef yıkılan ev ve hasarlı evler bulunuyor. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Bölge için hep birlikte elimizden geleni yapmak için uğraşacağız, yaraları saracağız. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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