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        Kırşehir'de 20 ayrı suçtan kaydı bulunan hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 20 ayrı suçtan kaydı ve kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 09:37 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:37
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        Kırşehir'de 20 ayrı suçtan kaydı bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırşehir'de hakkında 20 ayrı suçtan kaydı ve kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı" suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan Ş.D'yi bir alışveriş merkezinde yakaladı.

        Toplam 20 ayrı suçtan da kaydı bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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